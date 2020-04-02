02 апреля 2020 года

Морское приборостроение сливают в госкорпорацию

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственной Корпорации морского приборостроения. В объединение войдут действующие предприятия этого профиля.

Президентский указ об этом опубликован на портале правовой информации. Корпорация на 100% будет отнесена к федеральной собственности, сообщает корреспондент Fishnews.

На сто процентов минус одна акция в новую корпорацию вошли такие предприятия как «Моринформсистема – Агат» (Москва), научно-производственное объединение «Аврора» (Санкт-Петербург), концерн «Океанприбор» (Санкт-Петербург), концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» (Санкт-Петербург). Также в корпорацию были переданы пакеты акций других профильных предприятий.

После госрегистрации АО «Корпорация морского приборостроения» включат в перечень стратегических предприятий. Ранее идея о создании корпорации была озвучена Минпромторгом.

Fishnews