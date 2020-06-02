02 июня 2020 года

Бизнес на нелегальной рыбе закрыли силовики

В Астраханской области полиция задержала подозреваемого в масштабной торговле рыбной продукцией с поддельной маркировкой. Изъято почти 23 тонны товара, в том числе осетрины, краба и красной икры.

«Предварительно установлено, что местный житель приобрел водные биоресурсы, после чего изготовил фиктивные маркировки о дате производства и соответствующие документы», - сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские при участии ФСБ России и Росгвардии провели 20 обысков на перерабатывающих предприятиях в Астрахани и Астраханской области. В цехах в антисанитарных условиях на готовые к реализации продукты наносили поддельные этикетки с наименованием иностранной торговой марки.

По данным правоохранителей, в общей сложности изъято свыше 12 тонн свежемороженой и более 10 тонн вяленой рыбы частиковых видов, 106 кг осетра, 40 кг камчатского краба и 31 кг лососевой икры.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и сбыт немаркированной продукции).

Fishnews