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Накануне открытия путины в Усть-Камчатском районе ученые обследовали Камчатский залив. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Подходы лососей в Камчатском заливе оценила наука

Ученые провели гидрологический и гидроакустический мониторинг в Камчатском заливе. Специалисты отметили сравнительно высокую плотность скоплений лососей перед рыболовными участками.

Гидролого-гидроакустическую съемку в прибрежных водах залива сотрудники Камчатского филиала ВНИРО провели 31 мая – накануне открытия путины в Усть-Камчатском районе. Одной из задач была оценка пространственного и количественного распределения лососей на акватории, прилегающей к устью реки Камчатка - там находятся морские рыболовные участки.

Наблюдения выполняли с борта портового буксира, для сбора данных использовали современное специализированное оборудование – цифровой эхолот и гидрологические зонды. Общая длина галсов съемки составила 118 км, суммарная площадь обследованной акватории – около 350 кв. км.

Результаты гидроакустических наблюдений показали, что в конце мая лососи в прибрежье залива концентрировались в основном в той части акватории, которая находилась под воздействием стока реки Камчатка. Наиболее плотные скопления отмечены на участке, где в поверхностном слое воды наблюдалась пониженная соленость и повышенная температур, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Максимальные скопления лососей (с относительной численностью 10–25 тыс. экземпляров на квадратный километр) зафиксированы в прибрежной зоне, на расстоянии не более 1–2 км от берега и приблизительно 7–11 км от устья реки. Непосредственно перед устьем также наблюдались значительные концентрации рыб - их численность составляла от 2,5 до 10 тыс. голов на квадратный километр.

В период съемки продолжался подход лососей из открытых вод центральной части Камчатского залива в зону речного стока и морских РЛУ. Среднюю плотность скоплений производителей на полигоне исследований оценили на уровне 2,967 тыс. экземпляров на квадратный километр - это сравнительно высокий показатель, отметили в КамчатНИРО.

«Известно, что в конце мая – начале июня в Камчатском заливе подавляющую численность в подходах лососей представляет ранняя форма нерки. Поэтому полученные первые результаты гидролого-гидроакустического мониторинга указывают на достаточно высокий потенциал ее возврата в 2020 году», - обратили внимание в филиале.

Сейчас на трех контрольных речных участках продолжается мониторинг хода ранней нерки. В ежедневном режиме оценивается пропуск производителей к местам нереста в реке Камчатка. После того как будет достигнут уровень в 120–150 тыс. экземпляров, откроется промысел на морских рыболовных участках Камчатского залива.

Fishnews

  • Накануне открытия путины в Усть-Камчатском районе ученые обследовали Камчатский залив. Фото пресс-службы КамчатНИРО
  • Накануне открытия путины в Усть-Камчатском районе ученые обследовали Камчатский залив. Фото пресс-службы КамчатНИРО
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