Новости
Научный наблюдательный пункт «Азабачинский», расположенный в истоке протоки Азабачья. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Лосося реки Камчатка встречают ученые

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО ведут мониторинг состояния запасов лососей в реке Камчатка. Основное внимание уделяют нерестовому ходу индикаторного вида – нерки.

В бассейне реки Камчатка воспроизводится пять видов красной рыбы — нерка, кета, кижуч, чавыча и горбуша. Однако именно нерка выступает в качестве индикаторного вида: ее нерестовые подходы определяют меры регулирования всего лососевого промысла в реке и Камчатском заливе.

В КамчатНИРО напомнили, что региональная комиссия по анадромным приняла ряд решений по началу добычи лососей в Камчатском заливе. «Определено, что промысел на речных рыболовных участках (РЛУ) начнется 1 июня, а на морских – не ранее чем пропуск производителей нерки к местам нереста достигнет следующих показателей: 120–150 тыс. экземпляров в целом или 30–60 тыс. экземпляров ранней формы нерки озера Азабачье», - обратили внимание в филиале.

Количество прошедших на нерест производителей оценивают в основном с помощью модельных расчетов на основе результатов контрольных обловов (сплавов), а также гидроакустическим учетом пропуска нерки в бассейн озера Азабачье.

В этом году контрольные работы начали 15 мая. Сейчас учет мигрирующих на нерест производителей лососей ведется в нижнем течении реки Камчатка на РЛУ № 832 (тоня «Хваленка»), рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Начиная с 25 мая на сайте КамчатНИРО обещают публиковать информацию о нарастающей величине пропуска производителей нерки в бассейн реки Камчатка.

С 1 июня контроль пропуска производителей собираются также вести на РЛУ № 820 (тоня «Госпромхоз», приустьевой участок) и РЛУ № 1136 (тоня «Щёки», участок выше протоки Азабачья).

В протоке Азабачья ориентировочно 25 мая планируется установить гидроакустические комплексы. Сейчас озеро Азабачье еще находится под ледяным покровом, как и береговая часть протоки.

В конце мая ученые собираются провести гидрологическую съемку в Камчатском заливе. Планируется оценить фоновые условия и особенности распределения нерки в прибрежной акватории.

Fishnews

  • Научный наблюдательный пункт «Азабачинский», расположенный в истоке протоки Азабачья. Фото пресс-службы КамчатНИРО
  • Протока Азабачья, соединяющая озеро Азабачье с основным руслом реки Камчатка. Фото пресс-службы КамчатНИРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: камчаткакижучлосось
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    В непростых условиях отрасль работает стабильно

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Лев БОЧАРОВ

    Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

    Александр КОЗЛОВ

    Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

    Виктор ЛИТВИНЕНКО

    Сезон «А» стал для РРПК рекордным

    Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

    Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Павел КОЛОТУШКИН

    Рыбалка для сахалинца – не просто работа

    Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой» Владимир САМАРСКИЙ

    Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой»

    Владимир САМАРСКИЙ

    Лосось с заводской пропиской

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    «Гильотина» внушает надежду

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

    Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

    Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

    Евгений КАБАНОВ

    Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

    Все материалы

    Крупным планом

    Замороженный улов северной креветки

    Северная креветка завоевывает рынок

    Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

    Азимут на восток

    АРПП укрепляет позиции

    АРПП укрепляет позиции

    По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

    Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

    Все материалы

    События

    На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» стала еще популярнее

    Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

    ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.