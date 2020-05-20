20 мая 2020 года

Лосося реки Камчатка встречают ученые

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО ведут мониторинг состояния запасов лососей в реке Камчатка. Основное внимание уделяют нерестовому ходу индикаторного вида – нерки.

В бассейне реки Камчатка воспроизводится пять видов красной рыбы — нерка, кета, кижуч, чавыча и горбуша. Однако именно нерка выступает в качестве индикаторного вида: ее нерестовые подходы определяют меры регулирования всего лососевого промысла в реке и Камчатском заливе.

В КамчатНИРО напомнили, что региональная комиссия по анадромным приняла ряд решений по началу добычи лососей в Камчатском заливе. «Определено, что промысел на речных рыболовных участках (РЛУ) начнется 1 июня, а на морских – не ранее чем пропуск производителей нерки к местам нереста достигнет следующих показателей: 120–150 тыс. экземпляров в целом или 30–60 тыс. экземпляров ранней формы нерки озера Азабачье», - обратили внимание в филиале.

Количество прошедших на нерест производителей оценивают в основном с помощью модельных расчетов на основе результатов контрольных обловов (сплавов), а также гидроакустическим учетом пропуска нерки в бассейн озера Азабачье.

В этом году контрольные работы начали 15 мая. Сейчас учет мигрирующих на нерест производителей лососей ведется в нижнем течении реки Камчатка на РЛУ № 832 (тоня «Хваленка»), рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Начиная с 25 мая на сайте КамчатНИРО обещают публиковать информацию о нарастающей величине пропуска производителей нерки в бассейн реки Камчатка.

С 1 июня контроль пропуска производителей собираются также вести на РЛУ № 820 (тоня «Госпромхоз», приустьевой участок) и РЛУ № 1136 (тоня «Щёки», участок выше протоки Азабачья).

В протоке Азабачья ориентировочно 25 мая планируется установить гидроакустические комплексы. Сейчас озеро Азабачье еще находится под ледяным покровом, как и береговая часть протоки.

В конце мая ученые собираются провести гидрологическую съемку в Камчатском заливе. Планируется оценить фоновые условия и особенности распределения нерки в прибрежной акватории.

Fishnews