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Президент Владимир ПУТИН и премьер-министр Михаил МИШУСТИН обсудили план восстановления экономики. Фото пресс-службы главы государства

Владимир Путин дал зеленый свет плану восстановления экономики

Президент в целом одобрил общенациональный план восстановления экономики. Окончательно определиться с параметрами правительство должно во второй половине июня. При этом власти заявили о задаче сократить уровень бедности.

«Основная цель плана – преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит нам стабильно наращивать реальные доходы граждан», – заявил на встрече с главой государства Владимиром Путиным премьер Михаил Мишустин. Стенограмма обсуждения опубликована на сайте Кремля, сообщает корреспондент Fishnews.

Задача, по его словам, будет решаться «за счет целого комплекса мер по разным направлениям». В частности, речь идет об усилении инвестиционной активности, использовании цифровых технологий, повышении уровня образования. Активная политика, отметил премьер, предусматривается в сфере занятости.

Всего, рассказал Михаил Мишустин, предложенный план включает около 500 мероприятий, стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей.

План предполагается реализовывать в три этапа. На первом – до конца сентября – власти рассчитывают стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов граждан.

Второй этап – до второго квартала 2021 г. «В этот период мы сделаем все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который будет сопоставим с уровнем прошлого года», – сказал глава правительства.

На третьем этапе – это третий-четвертый кварталы 2021 г. – предполагается «выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста». При этом сократить уровень бедности и увеличить количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. «Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня», – заявил Михаил Мишустин.

«Полагаю, что представленный документ можно взять за основу», – прокомментировал предложенный план президент.

Он поручил окончательно определиться с параметрами плана действий во второй половине июня. «Все это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов», – объяснил Владимир Путин.

Fishnews

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