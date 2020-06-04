04 июня 2020 года

Юрий Трутнев оценил электронную очередь к пунктам пропуска в Приморье

Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил федеральным ведомствам организовать работу по внедрению электронной очереди в автомобильных пунктах пропуска в Приморье.

Напомним, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко ввел особый порядок проезда к пограничным переходам в Китай. Грузовики должны проезжать в порядке очереди на основе заявок, поданных на адреса региональной администрации.

Ситуация с машинами на подъездах к пунктам пропуска обсуждалась на совещании, которое провел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил положительный опыт региона по созданию системы электронного бронирования, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

Зампред правительства – полномочный представитель президента поручил Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами организовать работу по внедрению системы электронной очереди в автомобильных пунктах пропуска в Приморье. Должна быть определена структура, ответственная за функционирование системы, с возложением соответствующих полномочий.

Также ведомствам поручено продолжить выполнять правительственные поручения по увеличению пропускной способности пунктов «Краскино» и «Пограничный» и переводу их на круглосуточный режим работы семь дней в неделю.

Об очередях, в которых стоят машины, чтобы пересечь границу, Fishnews писал и до эпидемии коронавируса. Такие заторы – серьезная проблема для поставщиков живых морепродуктов в Китай.

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