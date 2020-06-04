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Загрязнение на реке пытаются остановить боновыми заграждениями. Фото российского отделения Greenpeace

Разлив топлива привел к ЧС федерального масштаба

В результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в реки Красноярского края по оценкам Росприроднадзора попало около 15 тыс. тонн нефтепродуктов, еще примерно 6 тыс. – в почву. Гринпис заявил о возможном экологическом ущербе в 6 млрд рублей.

МЧС узнало не сразу

Совещание о мерах по ликвидации разлива провел президент Владимир Путин, сообщает корреспондент Fishnews. «29 мая, по предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара. В результате произошел разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием», – доложил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Он рассказал, что топливо попало в реки Далдыкан и Амбарная, при этом спасатели узнали об аварии только 31 мая. «Все это время предприятие пыталось собственными силами локализовать последствия разлива», – подчеркнул министр.

Нефтепродуктов пролилось много

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова доложила результаты осмотра водных объектов. «Установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз на сегодняшний момент в водных объектах. Установлено, что максимальный объем нефти на боновых ограждениях на сегодняшний момент составляет 20 см. Общая протяженность водных объектов от места загрязнения до боновых ограждений сейчас порядка 20 км», - обрисовала ситуацию представительница ведомства.

По оценке Росприроднадзора, на грунт попало порядка 6 тыс. тонн нефтепродуктов и около 15 тыс. тонн – в водные объекты. «При осмотре рек установлено, что заполнены нефтепродуктами практически все притоки указанных рек», – отметила Светлана Радионова.

Куда девать откачанное?

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, с разливом борются около 300 человек. «Однако ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в короткие сроки, а именно 14 дней, заявлен этот срок, на мой взгляд, является делом достаточно проблематичным, – подчеркнул глава региона. – Главная проблема возникает прежде всего с утилизацией нефтепродуктов, которые при помощи помп могут откачиваться из акватории реки. Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы, порядка 20 км – это бездорожье. Сама река является несудоходной, и поэтому основной предлагаемый вариант утилизации собранных нефтепродуктов – это сжигание в соответствующих емкостях. Опыта сжигания такого объема топлива, во всяком случае на территории Красноярского края, у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу».

«Ситуация очень тяжелая, - согласился глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. - Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне Российской Федерации такое количество топлива. Честно говоря, для меня большие сомнения не то что в 14 днях, а в самой ликвидации».

По результатам совещания Владимир Путин объявил ЧС федерального масштаба.

Катастрофа для природы

Ранее события в Норильске прокомментировали природоохранные организации. По мнению координатора арктических проектов WWF России Сергея Верховца, авария привела «к тяжелым, катастрофическим последствиям, которые будут иметь отклик еще не один год». Он обратил внимание, что реки Далдыкан и Амбарная, в которые попали нефтепродукты, питают озеро Пясино и далее уходят до Карского моря.

«Последствия таких аварий, особенно на севере, отражаются еще долгое время. Это и гибель рыб, и загрязнение оперения птиц, и отравление зверей», - отметил Сергей Верховец.

Российское отделение Гринпис (Greenpeace) заявило: экологический ущерб от аварии в Норильске может превышать 6 млрд рублей - без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Организация обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину. Экологи просят поручить Росприроднадзору и Ростехнадзору провести внеплановую проверку соблюдения законодательства на всех объектах в Арктике, содержащих значительное количество нефти или нефтепродуктов.

Виновных ищет следствие

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали о возбужденных в связи с аварией трех уголовных делах по статьям 254 УК РФ (порча земли), 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250 УК РФ (загрязнение вод). Дела объединены в одно производство.

«Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался», - сообщили в ведомстве.

Fishnews

  • Загрязнение на реке пытаются остановить боновыми заграждениями. Фото российского отделения Greenpeace
  • Работы на месте ЧС. Фото пресс-службы СК России
  • Работы на месте ЧС. Фото пресс-службы СК России
  • Работы на месте ЧС. Фото пресс-службы СК России
  • Совещание о мерах по ликвидации разлива провел президент Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства
  • Допрос задержанного по делу об аварии. Фото пресс-службы СК России
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