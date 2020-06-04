04 июня 2020 года

Лучшие тралы и канаты представят на выставке в Питере

Производители орудий лова и снастей подтвердили участие в IV Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia. Выставка и форум пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября.

Мероприятие состоится на площадке КВЦ «Эксопофорум». Планируется, что оно объединит свыше 420 компаний из 26 стран и 35 регионов России. Организатор Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

В частности, свою продукцию и услуги представят производители оборудования для вылова. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ESG, участие подтвердили традиционные экспоненты, в числе которых Fishering Service и Hampidjan, а также новая на выставке компания Tufropes.

Калининградская компания Fishering Service с 1993 г. занимается производством и ремонтом разноглубинных и донных тралов. При их конструировании применяют передовые технологии, защищенные десятками патентов, а также материалы собственного производства, созданные на самых современных станках. Команда, специализирующаяся на изготовлении тралов, – опытные конструкторы с многолетним стажем.

Кроме производства и конструирования предприятие оказывает услуги по ремонту и обслуживанию тралов в любом регионе промысла. Суда, на которых установлены тралы от Fishering Service, работают в водах Исландии, Фарерских островов, Гренландии, Нидерландов, России, Испании, Мальты, Болгарии, Украины, Латвии, ЮАР, Намибии, Марокко, Гвинеи, Анголы, Китая, Чили и Соединенных Штатов.

Исландское предприятие Hampidjan производит канаты, рыболовные сети и другие орудия лова. У компании есть представительства в Дании, Ирландии, Литве, России, США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Hampidjan стала лидером по обслуживанию и производству качественных рыболовных снастей для траулеров и сейнеров кошелькового лова, она оказывает услуги в 35 точках мира – от Аляски до Новой Зеландии.

В ассортимент продукции входят разноглубинные и донные тралы для различных объектов промысла, траловые доски моделей Poly-Ice и Thyboron, кошельковые сетематериалы, синтетические кабели данных DynIce Data, высокотехнологические синтетические ваера. Кроме того, компания делает различные канаты: DynIce, которые широко используются в коммерческом рыболовстве, высокопрочный и гибкий Kraft Float с положительной плавучестью, устойчивый к истиранию и долговечный Nyrex, термостабилизированный нейлоновый канат Utzon, а также обладающий положительной плавучестью Floatrope.

Индийская компания Tufropes вяжет высококачественные синтетические канаты, сочетая новейшие технологии с прочными и долговечными материалами. Эти канаты используются на промысле и в аквакультуре, для морских перевозок и судоходства. В ассортимент входят трехканатные веревки с максимальной температурой плавления 265℃, минимальная разрывная нагрузка которых достигает 105 800 кг, а также 8- и 12-канальные канаты. Изделия от Tufropes можно использовать даже в экстремальных погодных условиях и применять на подъемных линиях, для буксировки, швартовки судов и барж.

«Присутствие производителей оснащения для вылова на площадке мероприятия даст возможность рыбодобывающим компаниям найти новые решения для промысла, а также получить высокопрофессиональную консультацию от вышеперечисленных предприятий. Fishering Service, Hampidjan и Tufropes имеют огромный опыт в своей деятельности, и я уверен, что в рамках IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia они смогут презентовать новейшие разработки», – отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов.

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