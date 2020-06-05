05 июня 2020 года

МИД: Совместные проекты на Курилах должны осуществляться по законам РФ

Хозяйственная деятельность на Южных Курилах в рамках сотрудничества России и Японии должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что к услугам зарубежных партнеров различные инструменты поддержки бизнеса.

В России вновь подчеркнули государственную принадлежность южных Курильских островов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта МИД.

Журналисты попросили официального представителя МИД России Марию Захарову ответить, не менялась ли позиция о необходимости осуществлять совместную экономическую деятельность в рамках российского законодательства.

«Коль скоро речь идет о хозяйственной деятельности на Южных Курилах, являющихся частью Сахалинской области, то и осуществляться она, естественно, должна в соответствии с законодательством Российской Федерации», - заявила Мария Захарова.

Представитель министерства обратила внимание, что российское правовое поле предоставляет иностранным партнерам широкий набор инструментов для налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

«Например, это и территории опережающего развития (одна из них – «Курилы» - расположена в Сахалинской области), и особые экономические зоны, где предусматривается льготный режим для бизнеса», - сказала Мария Захарова.

Напомним, что в 2016 г. президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах . Было отмечено, что эта работа – движение к заключению мирного договора и она не должна наносить ущерб позиции двух стран по этой проблеме. В число направлений для возможного сотрудничества вошла и аквакультура.

Fishnews