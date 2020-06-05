05 июня 2020 года

Капитанов из КНДР наказали за совместное браконьерство

В Находке суд вынес приговор двум капитанам – гражданам Северной Кореи. Их оштрафовали за нелегальный промысел кальмара в исключительной экономзоне РФ.

Рыбацкие суда из КНДР задержали в российских водах в октябре прошлого года. По информации пограничников, нарушители вели незаконный вылов.

«Обнаружив при помощи эхолотов большое скопление тихоокеанского кальмара, капитаны договорились вести его промысел путем парного траления и отдали соответствующие команды экипажам», - рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

При задержании на одной из шхун обнаружили свежемороженый кальмар, добытый без соответствующих разрешений, обратили внимание в ведомстве.

Находкинский горсуд признал иностранцев виновными в нарушении законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне России (часть 3 статьи 253 УК РФ). В погрануправлении сообщили, что суд «нашел социально справедливым, соразмерным содеянному, назначить каждому из северокорейских капитанов наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей».

Напомним, осенью 2019 г. прибрежные воды Приморского края подверглись массовому нашествию браконьерских судов из КНДР.

Fishnews