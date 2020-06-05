05 июня 2020 года

Дизтопливо из рек в Норильске хотят законсервировать

Разлившиеся в результате аварии в Норильске нефтепродукты планируется после откачки хранить в резервуарах до вывоза, пишут СМИ со ссылкой на представителя «Норникеля». В Гринпис заявили, что собрать удастся не более 10% топлива, а больше всего пострадают рыбные запасы.

Идет ликвидация

В Красноярском крае продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3. По оценкам Росприроднадзора, в реки попало около 15 тыс. тонн нефтепродуктов, еще примерно 6 тыс. – в почву. Гринпис заявил о возможном экологическом ущербе в 6 млрд рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса, руководство Морспасслужбы направило 16 спасателей. С собой они привезли нефтесборные системы (скиммеры), большое количество боновых заграждений, емкости для сбора нефтеводяной смеси с поверхности водоемов, устройства для распыления сорбентов, лодки с подвесными моторами, погружные насосы для перекачки собираемых нефтепродуктов, генераторы.

По информации Минтранса, к спасателям Морспасслужбы присоединились 100 сотрудников МЧС, ожидается прибытие еще 75 специалистов компании «Газпромнефть». За первые дни собрано более 120 тонн чистого топлива, отметили в министерстве.

Топливо решили не сжигать

Напомним, 3 июля на совещании в Москве губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что главной проблемой в ликвидации аварии является утилизация откачанных из рек нефтепродуктов. «Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы, порядка 20 км – это бездорожье. Сама река является несудоходной, и поэтому основной предлагаемый вариант утилизации собранных нефтепродуктов – это сжигание в соответствующих емкостях. Опыта сжигания такого объема топлива, во всяком случае на территории Красноярского края, у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу», - подчеркнул глава региона.

Принято решение законсервировать нефтепродукты после удаления из рек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-президента - операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко. «Компанией найдены емкости, в субботу они будут доставлены в Норильск, потом переправлены на площадку. Мы ожидаем получить около 16 тыс. тонн емкостей, и дальше они будут рассредоточены по местам для вылавливания нефтепродуктов. И дальше эта водяная смесь будет законсервирована и найден способ, каким образом мы эту жидкость и эти емкости будем эвакуировать с площадки», - цитирует Сергея Дяченко издание.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила журналистам, что вывезти емкости с территории могут с наступлением холодов, по зимникам.

Основной удар примет рыба

В российском отделении Гринпис (Greenpeace) заявили, что большую часть нефтепродуктов собрать не удастся. «Сроки начального этапа ликвидации последствий аварии могут занять недели или месяцы, но в результате может быть собрано не более 10% нефтепродуктов», - считают в экологической организации.

По мнению Гринпис, в первую очередь пострадает ихтиофауна. «Сейчас предельно допустимые концентрации (ПДК) дизельного топлива в воде вблизи места аварии превышены в десятки тысяч раз, никакая рыба в этой зоне не выживет. Кроме того, могут пострадать птицы, которые садятся на воду, и животные, которые ее пьют. Дизельное топливо осядет на дно и в период половодья загрязнит значительную территорию», - прогнозируют экологи.

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