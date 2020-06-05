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Верх-Нейвинское водохранилище, где расположен один из участков. Фото Ludvig14

В регионах Урала выделили воды под аквафермы

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион новые участки для аквакультуры - в общей сложности 31 РВУ. Они расположены в Курганской и Свердловской областях.

Курганская область

В Курганской области рыбоводам предлагают 16 озерных участков, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на документацию торгов. Акватории площадью от 6 до 188 га расположены в Катайском, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском районах.

Все РВУ предлагаются под пастбищную аквакультуру на условиях совместного водопользования на 25 лет. Стартовые цены – от 5 тыс. до 150 тыс. рублей. Заявки принимаются до 12 августа, аукцион предполагается провести 20 августа в Тюмени.

Свердловская область

В Свердловской области, согласно документации, на торги выставлены 15 РВУ. Они сформированы на водохранилищах, озерах и реках Новоуральского, Полевского, Белоярского, Тугулымского, Сысертского, Артемовского, Нижнетуринского, Пышминского, Талицкого, Ачитского, Ивдельского, Красноуфимского городских округов, городского округа Сухой Лог и города Алапаевска.

Площадь предлагаемых акваторий – от 0,3 до 212 га, начальные цены лотов - от 0,2 тыс. до 170 тыс. рублей. Победители получат участки на условиях совместного водопользования под индустриальную или пастбищную аквакультуру на 25 лет. Заявки принимаются до 19 августа, аукцион назначен на 27 августа, место проведения – Тюмень.

Напомним, что еще не закончился прием заявок на ранее выставленные теруправлением 36 рыбоводных участков в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Тюменской области, а также 18 РВУ в Челябинской области.

Fishnews

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