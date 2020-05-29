29 мая 2020 года

Уральские водоемы распределяют под аквакультуру

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукционы в общей сложности 36 аквакультурных участков в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Тюменской области. РВУ предлагаются под пастбищное и индустриальное рыбоводство.

ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, согласно аукционной документации, на торги выставлены 18 участков.

Из них 16 расположены на озерах в Ханты-Мансийском и Кондинском районах. Эти акватории площадью от 15 га до 1,35 тыс. га предназначены для пастбищного рыбоводства. Стартовые цены – от 16 тыс. до 1,1 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще два участка площадью 162 га и 166 га расположены на реках Сургутского района. Эти РВУ планируется использовать под индустриальную аквакультуру. Начальная стоимость акваторий – 130 тыс. и 133 тыс. рублей.

Все участки предлагаются на условиях совместного водопользования на 25 лет. Заявки принимаются до 5 августа, торги назначены на 13 августа в Тюмени.

ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе на аукцион выставлены три озерных РВУ площадью от 11 га до 37 га в Тазовском, Пуровском районах и Салехарде. Стартовые цены – от 9 тыс. до 30 тыс. рублей.

Участки предлагаются под пастбищную и индустриальную аквакультуру на условиях совместного водопользования на 25 лет. Заявки принимаются до 1 июля, торги предполагается провести 9 июля в Тюмени.

Тюменская область

В Тюменской области на аукционе разыграют 15 участков на озерах в Сладковском, Казанском, Нижнетавдинском, Вагайском, Армизонском, Ишимском, Заводоуковском и Тюменском районах. Площадь РВУ – от 5 га до 600 га, стартовые цены - от 4 тыс. до 480 тыс. рублей. Водоемы предназначены для пастбищной и, в одном случае, индустриальной аквакультуры.

Все озера предоставляются на 25 лет. Заявки принимаются до 22 июля, торги предполагается провести 30 июля в Тюмени.

Напомним, в конце апреля Нижнеобское теруправление Росрыболовства также объявило аукционы на 18 участков в Челябинской области и 11 – в Тюменской.

Fishnews