Новости
Рыбак на озере Инле в Мьянме. Фото Jakub Hałun

Коронавирус грозит разрушить рыбную отрасль Мьянмы

В рыбном хозяйстве Мьянмы могут потерять работу около 1 млн человек: страна почти полностью прекратила экспорт рыбопродукции. Причиной стали введенные импортерами ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

Ключевые внешние рынки для рыбы и морепродуктов Мьянмы - Китай, США, Евросоюз и Япония, сообщает корреспондент Fishnews. До начала пандемии Рыболовная федерация Мьянмы прогнозировала рост отраслевого экспорта до 1 млрд долларов (+40% к уровню 2019 г.). Однако сейчас планируется продать рыбопродукции за рубеж всего на 350 млн долларов, пишет Bloomberg.

По словам старшего вице-президента Рыболовной федерации Хнин Оо, для рыбаков и аквафермеров настали времена «нулевых заказов». Он считает, что больше всего от коронавируса пострадали аквакультура и производство кормов.

Многие компании, особенно маленькие, столкнулись с дефицитом оборотных средств. Они обратились к банкам, однако кредитные продукты оказались настолько дорогими, что предприниматели вынуждены искать заемные средства на черном рынке, либо вовсе сворачивать бизнес.

Проблемы с реализацией возникают и внутри государства - большинство населения не может позволить себе дорогую рыбопродукцию. К примеру, продажи на крупнейшем оптовом рыбном рынке страны Санпья сократились вдвое с начала пандемии. Кроме того, число покупателей уменьшилось из-за карантина и режима социального дистанцирования, а также закрытия ресторанов и рынков. При этом значительная часть продукции требует хранения на холодильных складах.

Хнин Оо призвал правительство Мьянмы смягчить политику в отношении землепользования, увеличить стимулирующие выплаты и предоставить долгосрочные льготные кредиты хозяйствам аквакультуры. В федерации надеются на госинвестиции, так как иначе рыбная отрасль страны просто не переживет кризис.

По данным Всемирного банка, в рыболовстве и аквакультуре Мьянмы занято около 3,5 млн человек – около 6% всего трудоспособного населения страны. В некоторых прибрежных провинциях в отрасли работает треть экономически активного населения, а бюджеты более чем наполовину состоят из «рыбных» поступлений.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуракитайправительствосшаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Коронавирус бросил нам новые вызовы

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Павел КОЛОТУШКИН

Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.