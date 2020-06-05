05 июня 2020 года

Коронавирус грозит разрушить рыбную отрасль Мьянмы

В рыбном хозяйстве Мьянмы могут потерять работу около 1 млн человек: страна почти полностью прекратила экспорт рыбопродукции. Причиной стали введенные импортерами ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

Ключевые внешние рынки для рыбы и морепродуктов Мьянмы - Китай, США, Евросоюз и Япония, сообщает корреспондент Fishnews. До начала пандемии Рыболовная федерация Мьянмы прогнозировала рост отраслевого экспорта до 1 млрд долларов (+40% к уровню 2019 г.). Однако сейчас планируется продать рыбопродукции за рубеж всего на 350 млн долларов, пишет Bloomberg.

По словам старшего вице-президента Рыболовной федерации Хнин Оо, для рыбаков и аквафермеров настали времена «нулевых заказов». Он считает, что больше всего от коронавируса пострадали аквакультура и производство кормов.

Многие компании, особенно маленькие, столкнулись с дефицитом оборотных средств. Они обратились к банкам, однако кредитные продукты оказались настолько дорогими, что предприниматели вынуждены искать заемные средства на черном рынке, либо вовсе сворачивать бизнес.

Проблемы с реализацией возникают и внутри государства - большинство населения не может позволить себе дорогую рыбопродукцию. К примеру, продажи на крупнейшем оптовом рыбном рынке страны Санпья сократились вдвое с начала пандемии. Кроме того, число покупателей уменьшилось из-за карантина и режима социального дистанцирования, а также закрытия ресторанов и рынков. При этом значительная часть продукции требует хранения на холодильных складах.

Хнин Оо призвал правительство Мьянмы смягчить политику в отношении землепользования, увеличить стимулирующие выплаты и предоставить долгосрочные льготные кредиты хозяйствам аквакультуры. В федерации надеются на госинвестиции, так как иначе рыбная отрасль страны просто не переживет кризис.

По данным Всемирного банка, в рыболовстве и аквакультуре Мьянмы занято около 3,5 млн человек – около 6% всего трудоспособного населения страны. В некоторых прибрежных провинциях в отрасли работает треть экономически активного населения, а бюджеты более чем наполовину состоят из «рыбных» поступлений.

Fishnews