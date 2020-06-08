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Президент Владимир ПУТИН провел встречу с представителями общественных природоохранных организаций. Фото пресс-службы главы государства

Вопросы экологии подняли у президента

В День эколога, 5 июня, президент Владимир Путин провел встречу с представителями общественных природоохранных организаций. Обсуждали раздельный сбор отходов, требования к инфраструктуре ООПТ, очистку берегов от мусора и другие темы.

Встреча с экологами и зоозащитниками прошла в режиме видеоконференции. Глава государства отметил важность экологических акций, просветительской и научно-исследовательской работы природоохранных организаций и волонтеров, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Нередко именно благодаря вам власти на местах получают своевременный сигнал о конкретных проблемах, что называется, хороший импульс от общественности, и принимают необходимые меры», - заметил Владимир Путин.

Руководитель молодежного экологического движения Татарстана «Будет чисто» Дилара Сатикова напомнила про акцию «Вода России». «В прошлом году в мероприятиях по очистке и благоустройству водных объектов и береговых линий приняло участие более 900 тыс. человек, которые помогли очистить 24 тыс. километров береговой линии», - привела цифры активистка.

Она пригласила президента принять участие в акции. «Я уверена, что это привлечет дополнительное внимание к вопросам экологии и вовлечет еще больше неравнодушных жителей к мероприятиям по сохранению наших уникальных природных объектов», - выразила мнение Дилара Сатикова. Глава государства с ходу согласие не дал, но поблагодарил за приглашение.

Руководитель благотворительного фонда «География добра» в Костромской области Оксана Одегова рассказала про всероссийский проект «Добрый пластик». Еженедельные акции по раздельному сбору отходов начались в Костроме в 2017 г., с 2019 г. к ним присоединился город Иваново, а с 2020 г. – и Москва.

«В школах мы рассказываем детям о важности раздельного сбора отходов и на практике помогаем им лично участвовать в сбережении природных ресурсов. Происходит это посредством акций по сбору вторсырья и установленных контейнеров для РСО в городе. Тем самым мы учим детей заботиться не только об окружающей среде, но еще и помогать другим детям, потому что все вырученные средства с переработки вторсырья направляются на лечение детей, подопечных фонда «География добра»», – подчеркнула Оксана Одегова.

По ее словам, «Добрый пластик» уже помог пяти детям, а порядка 100 тонн собранных отходов не отправились на полигоны, а пошли на вторичную переработку.

«Мы считаем, что развитие РСО в нашей стране очень важно и просто необходимо. Просим у Вас поддержки в развитии направления РСО в регионах, а именно: внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части регулирования отношений по обращению с вторичными ресурсами; упростить систему налогообложения в части развития РСО, то есть освободить физических лиц от уплаты НДФЛ», - обратилась руководитель фонда к главе государства.

Оксана Одегова заявила, что тысячи людей готовы осознанно заниматься раздельным сбором отходов. «Очень важно, чтобы в каждом городе были пункты приема вторсырья. Очень важно, чтобы в каждом дворе стояли экоконтейнеры. Чтобы при строительстве новых жилых объектов были исключены мусоропроводы. Чтобы добровольческие и частные коммерческие инициативы имели государственную поддержку, в виде финансирования в частности, и были включены в государственный проект развития наравне с работой региональных операторов», - перечислила необходимые изменения руководитель фонда.

Она также обратила внимание на меры по формированию спроса продукты из вторсырья. «Здесь, конечно, необходима поддержка в виде госзаказов на реализацию того же сырья из пластика, например тротуарной плитки, парковой мебели, заборов и так далее», - отметила Оксана Одегова.

Владимир Путин призвал «коллег в муниципалитетах, в региональных органах власти» как можно плотнее работать с такими организациями, как «География добра». «Потому что ведь каждый человек, каждый ответственный работник на своем месте заинтересован в конечном итоге в результатах своей работы», - подчеркнул президент.

«Мы очень плотно работаем в этом направлении, - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. - Разработана нами «дорожная карта» по раздельному сбору мусора».

Директор нацпарка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолий Калина поднял проблему с чрезмерными требованиями ГОСТов к инфраструктуре таких ООПТ.

«Сегодня требования к велодорожке и экотропам такие же, как и у дорог с твердым покрытием, что, конечно, нонсенс для особо охраняемых природных территорий», - обратил внимание Анатолий Калина. Он попросил президента дать поручение по пересмотру этих требований.

Подводя итоги встречи, Владимир Путин заявил, что деятельность экологов и зоозащитников должна и будет получать постоянную заинтересованную поддержку со стороны органов власти и представителей бизнеса. «Обращаю на это особое внимание глав регионов, профильных ведомств, руководителей предприятий и организаций независимо от форм собственности, - подчеркнул он.

«Для нас очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов, растительного и животного мира нашей страны, России. А мнение людей, интересы общества в сфере окружающей среды и сохранения биоразнообразия должны оставаться безусловным приоритетом», - резюмировал глава государства.

Fishnews

  • Президент Владимир ПУТИН провел встречу с представителями общественных природоохранных организаций. Фото пресс-службы главы государства
  • Встреча прошла в режиме видеоконференции. Фото пресс-службы главы государства
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