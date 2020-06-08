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Группа компаний «Русский краб» заложила на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии краболов-живовоз - головной в серии. Фото пресс-службы завода

«Русский краб» положил начало серии новостроя

Группа компаний «Русский краб» заложила на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии головное из серии судов-живовозов под крабовые квоты. Проект формирует новый стандарт в отрасли, заявил генеральный директор ГК Дмитрий Трубников.

Всего на верфи в Карелии специалисты построят семь судов для вылова и перевозки живого краба. Новый флот будет использоваться на промысле в Охотском и Беринговом морях, сообщает корреспондент Fishnews.

Ввести первый краболов в эксплуатацию планируется в 2022 г. На строительство всей серии отводится период с 2020 по 2024 гг.

«Сегодня мы вместе открываем масштабную программу обновления флота ГК «Русский краб», – отметил на церемонии закладки Дмитрий Трубников.

Судно строится по проекту 5712LS, подготовленному компанией «Дамен» совместно со специалистами «Русского краба». Сегодня флот группы компаний включает 19 единиц, каждое новое судно будет как минимум в два раза эффективнее нынешних.

При этом особый акцент делается на комфорте и безопасности экипажа. Новый флот обеспечит и современные технологии в хранении и перевозке улова – живого краба.

У «Дамена» большая история сотрудничества с Онежским заводом, и в строительстве судов для «Русского краба» это сыграет важнейшую роль, обратил внимание руководитель Damen Holding Russia Вадим Акимов.

Работы по строительству судов начали выполняться раньше, чем это предусмотрено графиком, отметил директор Онежского завода Владимир Майзус. Он выразил надежду, что серию удастся закончить не в 2024 г., а в 2023-м.

Символично, что начало строительству положено в день 100-летия Республики Карелия. Такой заказ для онежских корабелов – настоящий подарок к этому празднику, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

Онежский завод – один из флагманов промышленности Карелии – получил крупнейший заказ за свою новейшую историю, отметил вице-премьер регионального правительства Дмитрий Родионов.

Суда строятся под квоты добычи крабов, которые компании «Русского краба» приобрели на аукционе в октябре 2019 г. Еще три судна под крабовые квоты построят на Окской судоверфи в Нижегородской области. Это будут краболовы-процессоры.

Fishnews

  • Группа компаний «Русский краб» заложила на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии краболов-живовоз - головной в серии. Фото пресс-службы завода
  • Группа компаний «Русский краб» заложила на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии краболов-живовоз - головной в серии. Фото пресс-службы завода
  • Группа компаний «Русский краб» заложила на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии краболов-живовоз - головной в серии. Фото пресс-службы завода
  • Группа компаний «Русский краб» заложила на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии краболов-живовоз - головной в серии. Фото пресс-службы завода
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