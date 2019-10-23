23 октября 2019 года

«Русский краб» удовлетворен аукционом

Группа компаний «Русский краб» пока не называет локацию строительства судов по итогам аукциона. Принять окончательные решения по выбору места и завершить работу по заключению контрактов планируется в срок, отведенный постановлением правительства, заявили в ГК.

Суммарно на аукционе, который Росрыболовство проводило с 7 по 15 октября, компании «Пасифик краб», «Камчатка краб» и «Атлантик краб» выиграли 10 лотов, все - на Дальнем Востоке. Согласно открытым данным, эти юридические лица - структуры компании «Русский краб», связанной с «Русской рыбопромышленной компанией» (РРПК).

Результаты аукциона в ГК «Русский краб» назвали удовлетворительными. Согласно законодательству, приступить к освоению выигранных квот победители торгов смогут с 2020 г. В группе компаний отметили, что, исходя из общего допустимого улова 2019 г., купленный объем составляет 10,5 тыс. тонн (ОДУ на 2020 г. пока не установлен). «Всего в общей сложности группа компаний «Русский краб» получила лишь около 15% от всего объема добываемого в России краба», - заявил представитель ГК.

По закону, обладатели квот добычи краба в инвестиционных целях должны построить суда на российских верфях. При этом предполагается, что те, кто получили объемы на Дальнем Востоке, сначала проработают возможность строительства флота на площадках ДФО.

В «Русском крабе», отвечая на вопрос Fishnews, пока не назвали место постройки краболовов. «В соответствии с действующим законодательством, у победителей аукционов есть 180 дней на заключение судостроительных контрактов. Мы внимательно изучили возможности российских судостроительных верфей, в частности, Онежского и Хабаровского заводов, Восточной верфи и Окской судоверфи. Принять окончательные решения по выбору места строительства и завершить контрактную кампанию планируем в срок, определенный постановлением правительства», - заявили в ГК.

Fishnews