Для КМНС Хабаровского края определили сроки летней путины
Комиссия по анадромным в Хабаровском крае установила сроки для добычи летних лососей в рамках традиционного рыболовства в бассейне реки Амур и лимане.
Для рыбаков из числа КМНС летняя путина будет проходить с 21 июня до 11 июля – об этом говорится в протоколе заседания комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.
Комиссия также установила объемы вылова горбуши и летней кеты представителям коренных народов и их общинам, пропускные периоды.
Напомним, что промышленный лов летних лососей в бассейне Амура и Амурском лимане должен открыться 11 июня.
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