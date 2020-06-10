10 июня 2020 года

Для КМНС Хабаровского края определили сроки летней путины

Комиссия по анадромным в Хабаровском крае установила сроки для добычи летних лососей в рамках традиционного рыболовства в бассейне реки Амур и лимане.

Для рыбаков из числа КМНС летняя путина будет проходить с 21 июня до 11 июля – об этом говорится в протоколе заседания комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссия также установила объемы вылова горбуши и летней кеты представителям коренных народов и их общинам, пропускные периоды.

Напомним, что промышленный лов летних лососей в бассейне Амура и Амурском лимане должен открыться 11 июня.

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