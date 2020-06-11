11 июня 2020 года

В Китае строят гигантское судно-акваферму

По данным китайских СМИ, на верфи в Циндао строится гигантское судно-акваферма. Планируется, что оно поможет экологически безопасно удовлетворять растущий спрос на качественную рыбу.

Созданием 249-метровой плавучей аквафермы занимается Китайская государственная судостроительная корпорация. Ширина судна составит 45 м, водоизмещение – 100 тыс. тонн, а полностью электрическая двигательная установка позволит развивать скорость до 10 узлов, пишет South China Morning Post.

По его информации, судно оснастят резервуарами общим объемом 80 тыс. кубометров и системой поддержания температуры. На плавучей акваферме планируют выращивать дорогие и высококачественные виды рыбы – такие как большой желтый горбыль, морской окунь и атлантический лосось. Завершить строительство предполагается к марту 2022 г.

Основное преимущество судна-аквафермы – его способность самостоятельно перемещаться. Таким образом можно будет избегать воздействия неблагоприятных природных условий, например тайфунов или цветения водорослей.

Издание отмечает, что китайская промышленность сейчас находится в авангарде развития аквакультуры. Так, в апреле Yantai CIMC Raffles Shipyard (провинция Шаньдун) собрала для норвежской компании крупнейшую в мире морскую акваферму Jostein Albert. Ее длина составила 385 м, ширина – 59,5 м. В шести садках можно содержать до 10 тыс. тонн лосося.

На Китай ежегодно приходится около двух третей мирового производства и потребления рыбы и морепродуктов. В 2018 г. рыбное хозяйство КНР поставило на рынки 64,6 млн тонн продукции, 47,6 млн тонн из которых было выращено.

В то же время растущие аппетиты страны наносят сильный ущерб окружающей среде, сообщает корреспондент Fishnews. Аквакультура входит в число главных источников загрязнения воды, а перелов в Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях поставил многие популяции на грань уничтожения, подчеркивает South China Morning Post.

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