11 июня 2020 года

«Аквавостоку» предлагают добавить функций

Инициативы по улучшению сервиса aquavostok.ru выдвинул Дальневосточный союз предприятий марикультуры. Планируется, что через сайт можно будет направлять отчетность, обмениваться информацией о нарушителях, получать данные об акваториях и земле.

Особый порядок формирования морских рыбоводных участков для Дальнего Востока предусмотрели в 2018 г. Для подачи заявлений об определении границ РВУ был создан специальный интернет-сервис – aquavostok.ru. Стартовали электронные аукционы по закреплению участков.

Предложения по оптимизации «Аквавостока» подготовил Дальневосточный союз предприятий марикультуры. Письмо направлено главе Минвостокразвития Александру Козлову, сообщает корреспондент Fishnews.

«В условиях распространения новой вирусной инфекции COVID-19 наиболее остро встает вопрос об обеспечении сквозного взаимодействия с региональными и федеральными органами исполнительной власти», – говорится в обращении.

Отраслевое объединение предлагает предусмотреть возможность создавать на сайте aquavostok.ru личные кабинеты – для обращений пользователей в Минвостокразвития и Росрыболовство, в том числе с привязкой ко ФГИС «Меркурий». Планируется, что через личный кабинет аквафермер сможет загружать акты выпуска/изъятия и отправлять отчетность, а в перспективе – подавать отчеты в теруправление Росрыболовства.

Еще одна инициатива союза – создать на базе сервиса единую онлайн-службу обмена фото/видео/геолокационными данными о фактах браконьерства или кражи гидробионтов с участков.

Третье предложение – создать на «Аквавостоке» специальный информационно-аналитический отдел с открытым доступом. Предполагается, что посетитель этого раздела сможет посмотреть на электронной карте прилегающую береговую инфраструктуру, свободные земельные участки, информацию о пользователях, характеристики акваторий (изобаты, средние температуры и другие данные).

Кроме того, в письме содержатся предложения по изменению порядка формирования участков – для введения в хозяйственный оборот новых перспективных акваторий.

Fishnews