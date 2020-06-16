16 июня 2020 года

Иваси и скумбрия уже дразнят рыбаков

Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» обнаружило многочисленные скопления сардины-иваси и скумбрии в Южно-Курильском районе. В прошлом году в начале лета эти виды в таком количестве в российской экономзоне не встречались.

На скопления дальневосточной сардины и скумбрии НИС «Профессор Кагановский» наткнулось во время комплексных исследований тихоокеанских лососей в Южно-Курильском районе. Судно выполняло лососевые съемки, продвигаясь с севера на юг вдоль Курильских островов, и после перехода границы холодного и теплого фронтов вместо красной рыбы в уловах стали чаще попадаться скумбрия и иваси.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), большие уловы сардины и скумбрии отмечались в районе южнее Малой Курильской гряды (до 41 градуса) и юго-восточнее Итурупа. Максимальная численность иваси в одном улове превышала 156 тыс. экземпляров, а масса – 9 тонн. Длина рыбы варьировалась от 15 до 26 см.

Ученые отмечают, что в отличие от прошлого года, когда скумбрия в начале лета мигрировала мористее через открытые воды, в этом году ее скопления уже сейчас встречаются в исключительной экономзоне России. Уловы скумбрии за одно траление достигали 330 экземпляров и массы примерно 0,11 тонны, размер рыб составлял от 23 до 42 см.

В ближайшие дни «Профессор Кагановский» будет работать в Южно-Курильской подзоне, а затем выйдет в открытые тихоокеанские воды для продолжения комплексных съемок. На южных полигонах с высокими температурными значениями также возможны обнаружения промысловых скоплений сардины и скумбрии. Информация еженедельно будет передаваться в штаб пелагической путины и размещаться на сайте ТИНРО в разделе «Оперативная информация».

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