16 июня 2020 года

Колыме прописали даты «красной» путины

В Магаданской области установили сроки добычи тихоокеанских лососей и гольцов для промышленного рыболовства. Предприятия региона смогут осваивать эти виды с 1 июля.

Даты путины определила областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. Согласно протоколу заседания, завершиться промысел тихоокеанских лососей и гольцов должен к 21 сентября. При этом предусмотрены исключения для специализированной добычи гольцов в ряде мест, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, рыболовный участок «Танон» и ставные неводы в Тауйской губе (от РЛУ «Р. Медвежий» до РЛУ «Мотыклейский» включительно) смогут работать до 10 августа включительно. В реках залива Шелихова специализированный промысел гольцов продлится 16 ноября.

Кроме того, комиссия установила проходные дни для промышленного, традиционного рыболовства, а также любительского лова сетями на участках.

Напомним, ранее в регионе определили сроки и объемы вылова красной рыбы для КМНС и любителей. В этом году общий прогноз вылова тихоокеанских лососей для Магаданской области составляет около 8,8 тыс. тонн, гольцов – примерно 500 тонн.

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