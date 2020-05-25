25 мая 2020 года

Рыболовы Колымы вновь смогут ловить по принципу «два хвоста»

Магаданская область, как и другие регионы Дальнего Востока, определяет правила на лососевую путину. Уже установлены условия для добычи в рамках традиционного и любительского рыболовства. В этом году рыболовы вновь смогут воспользоваться режимом «два хвоста».

В этом году прогноз вылова тихоокеанских лососей для Магаданской области составляет около 8,8 тыс. тонн, гольцов – около 500 тонн. Организацию путины рассмотрела региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, заседание провел губернатор Сергей Носов.

Установлены сроки, объемы и места постановки орудий лова для традиционного промысла КМНС. Всего с этой целью выделено около 556 тонн. Лов может стартовать с 26 июня.

С этого же времени откроется путина на участках для организации любительского рыболовства. Непосредственно дату открытия каждого из участков и сроки их работы в установленный период определят пользователи РЛУ, рассказали Fishnews в областном департаменте рыбного хозяйства. Информация о режиме и условиях работы участков будет опубликована в СМИ.

Также комиссия установила единый режим лова для всех «лицензионных» участков – с 6 часов утра до 10 часов ночи, причем речь идет об ограничении времени использования орудий добычи, а не о нахождении на участках. Всего для организации любительской рыбалки в Магаданской области выделена 181 тонна тихоокеанских лососей и гольцов.

Как и в прошлом году, в регионе планируется открыть 17 участков для лицензионного лова.

Прежним останется и режим свободного лова горбуши удебными орудиями лова. С 25 июня с четверга по воскресенье (включительно) можно будет вылавливать по 2 хвоста горбуши на рыбака-любителя. Места добычи приведены в приложении № 5 к правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна (утверждены приказом Минсельхоза РФ от 23 мая 2019 г. № 267).

Сергей Носов подчеркнул, что в ходе подготовки к лососевой путине органы власти и руководство рыбохозяйственных предприятий обязаны провести весь необходимый комплекс мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности, особенно это касается отдаленных районов Колымы.

Fishnews