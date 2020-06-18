18 июня 2020 года

Марифермеры ударно завершили первый квартал

Производство продукции аквакультуры в первом квартале выросло на треть по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. В лидеры вырвался ДФО, нарастивший объемы на морских акваториях до 39,5 тыс. тонн.

Росрыболовство опубликовало официальную статистику по работе предприятий аквакультуры в первом квартале. Объемы производства продукции товарного рыбоводства составили 112,8 тыс. тонн, что на 32,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по темпам роста стали регионы Дальневосточного федерального округа – 39,5 тыс. тонн, что на 17,6 тыс. тонн выше прошлогодних показателей. На юге прирост составил 8,1 тыс. тонн – до 29,2 тыс. тонн, у предприятий северо-запада – 1,9 тыс. тонн (до 24,4 тыс. тонн).

В целом динамика положительная по всем федеральным округам, кроме Приволжского, где объемы на 0,1 тыс. тонн уступают прошлогодним. В Северо-Кавказском округе вырастили 11,7 тыс. тонн рыбы, в Центральном – 3,7 тыс. тонн, в Уральском – 1,8 тыс. тонн – в Сибирском – 0,7 тыс. тонн.

Наибольший вклад в рост производства внесли водоросли – 17,7 тыс. тонн и беспозвоночные – 23 тыс. тонн. А в общем объеме по-прежнему наиболее весомую часть занимают карповые - 34,8 тыс. тонн и лососевые – 25,2 тыс тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, с момента введения продуктовых контрсанкций производство лососевых – атлантического лосося и форели – в России увеличилось вдвое и по итогам 2019 г. составило 90,8 тыс. тонн. В первом квартале текущего года также наблюдается положительная динамика – прирост на 8%. Наиболее успешно этот вид аквакультуры развивается в Мурманской области, Карелии и Ленинградской области.

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