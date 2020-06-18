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Заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Куда уходит сайра

Российские уловы сайры становятся все меньше – в 2019 г. было добыто лишь 2,4 тыс. тонн. Запасы этой рыбы не снизились, но изменились пути миграции, отмечает специалист Тихоокеанского филиала ВНИРО Дмитрий Антоненко.

«Есть общий трансграничный запас сайры в северной части Тихого океана, и он находится на среднем уровне, не испытывая резких колебаний. В настоящее время сложилась такая же ситуация, как в 1984 – 1986 годах: произошла «вспышка» численности сардины-иваси и в этот период сайра сменила схему нагульных миграций. Ее основные скопления сейчас приходят не в район традиционного промысла российских рыбаков в тихоокеанских водах Южных и Средних Курил, а на Северные Курилы и даже заходят в Петропавловско-Командорскую подзону», – рассказал в интервью Fishnews заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии ТИНРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий Антоненко.

Он констатировал, что российские рыбопромышленники не заинтересованы ловить эту рыбу на Северных Курилах – невыгодно. Гораздо проще сейчас добывать сардину, скумбрию. Последние пару лет только на сайре работают пять специализированных судов (четыре принадлежат сахалинской компании и одно – приморской), отметил специалист.

По мнению Дмитрия Антоненко, и в 2020 г. ситуация будет примерно такой же. «Рыбаки и наука ожидают, что уловы немного повысятся, но кардинально обстановка не поменяется, – прогнозирует эксперт. – То есть скопления сайры по-прежнему будут активно идти на Северные Курилы, потом они сместятся оттуда в течение осени на юг - мимо нашей экономзоны, заходя туда только частично».

Собеседник Fishnews обратил внимание, что сайра однозначно вернется, это цикличный процесс. И ее возвращение – не за горами. Ученый напомнил, что 1980-х гг. сайры не было в привычных местах буквально несколько лет, потом промысел возобновили.

«Мое мнение на текущий момент: на сайре сейчас должны работать все имеющиеся на сегодня специализированные сайроловы. А остальным рыбакам, наверное, следует добывать более массовые и доступные объекты – сардину, скумбрию. И, естественно, когда ситуация поменяется (я думаю, уже через несколько лет), нужно будет менять стратегию – части флота переключаться на добычу сайры», – резюмировал эксперт.

Дмитрий Антоненко добавил, что России надо развивать свой специализированный океанический сайроловный флот с помощью государства. «Тем более на фоне увеличения рыболовной экспансии в океан ведущих стран АТР нам необходимо тоже наращивать свое присутствие в конвенционном районе», – заметил специалист.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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Заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

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