18 июня 2020 года

Суд напомнил о правилах переоформления участков для рыбалки

Госорган не вправе самостоятельно расширять список оснований для отказа пользователю в переоформлении рыболовного участка, обратил внимание арбитражный суд в тяжбе компании с Нижнеобским теруправлением Росрыболовства.

Как следует из материалов судебного разбирательства, в 2004 г. компания заключила договор об организации любительского и спортивного рыболовства на озере Тыгиш в Свердловской области. Срок действия договора – до 2024 г. В 2005 г. в связи с изменением федерального законодательства этот документ был переоформлен как договор пользования рыбопромысловым участком.

В 2019 г. прошла кампания по переоформлению участков. Предприятие обратилось в Нижнеобское теруправление Росрыболовства с соответствующей заявкой, однако получила отказ. Территориальный орган указал, что договор 2004 г. был заключен не на конкурсной основе.

Арбитраж признал решение ТУ недействительным и обязал переоформить участок. Суд сослался на приказ Минсельхоза от 25 июля 2019 г. № 442, регламентирующий порядок переоформления. Было отмечено, что документ содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа и не предусматривает мотива, указанного теруправлением.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.



Fishnews