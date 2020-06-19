19 июня 2020 года

Горбушовую молодь Сахалина считают на пути в море

Сотрудники Сахалинского филиала ВНИРО ведут учет покатной молоди горбуши. Наблюдениями охвачены реперные реки залива Анива, юго-востока и северо-востока Сахалина, острова Итуруп.

Предварительные результаты с реки Кура (залив Анива) в целом подтверждают выводы, сделанные на основании подсчетов производителей горбуши в 2018 г., отмечают в СахНИРО. По информации филиала, анивское стадо поколений четных лет начинает увеличивать свою численность.

На юго-востоке Сахалина из реки Вознесенка скатилось примерно в два раза больше молоди (9 млн экземпляров), чем в 2018 г. (5 млн особей), рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Число молоди, скатившейся из реки Рыбацкой на Итурупе, сопоставимо с данными 2018 г. – около 4 млн рыб. Работы продолжаются.

«Полученные к настоящему времени данные по скату молоди указывают на то, что прошлогодние решения по регулированию промысла (ограничение длины центрального крыла ставных неводов, введение проходных дней) с целью заполнения нерестилищ показали свою эффективность», - заявили в СахНИРО.

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