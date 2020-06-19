19 июня 2020 года

Экспортеров пригласили за субсидиями

Российский экспортный центр открыл прием заявок от желающих получить субсидии при сертификации продукции АПК на внешних рынках. В число товаров, по которым предусмотрена господдержка, входит и готовая рыба.

Возмещаться могут 50% или 90% затрат в зависимости от стоимости поставки. Правила субсидирования утверждены постановлением правительства от 25 декабря 2019 г. № 1816.

Компенсировать можно расходы на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках, проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов и т.д.

Информация о заявочной кампании размещена на сайте РЭЦ.

Перечень продукции, на которую распространяется господдержка, утвержден приказом Минсельхоза России от 24 апреля 2020 г. № 232. В список включены в том числе коды ТН ВЭД ЕАЭС 1604, 1605.

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