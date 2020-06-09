09 июня 2020 года

Сертификация готовой рыбы попала под субсидии

Минсельхоз выпустил перечень продукции АПК, для которой государство предусмотрело субсидии при сертификации на внешних рынках. В список вошла и готовая рыбопродукция.

Перечень утвержден приказом Минсельхоза России от 24 апреля 2020 г. № 232, сообщает корреспондент Fishnews. В список включены коды ТН ВЭД ЕАЭС 1604 «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы; рыба целиком или в кусках, но нефаршированная (в документе министерства написано «фаршированная»)», 1605 «Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные».

Правила субсидирования части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках, правительство утвердило постановлением от 25 декабря 2019 г. № 1816.

Предоставлять поддержку планируется из федерального бюджета. Агентом правительства по предоставлению субсидий определен Российский экспортный центр (РЭЦ).

Fishnews