19 июня 2020 года

ОДУ трески и пикши Баренцева моря могут вырасти

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) рекомендовал увеличить лимиты добычи трески и пикши в Баренцевом море на 2021 г. – в общей сложности на 165 тыс. тонн. Окончательно ОДУ утвердит Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству.

Расчеты биомассы трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях обсудили на заседаниях рабочей группы ИКЕС по арктическому рыболовству (AFWG). Во встречах участвовали специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его Полярного филиала.

При рассмотрении общего допустимого улова позиция российской делегации оказалась решающей, подчеркнули во ВНИРО. В итоге рабочая группа согласились установить ОДУ трески на 2021 г. в объеме 885,6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Затем расчеты рассмотрели на видеоконференции рабочей группы ИКЕС по подготовке проекта рекомендаций по арктическим запасам (ADG). В результате ОДУ в 885,6 тыс. тонн был согласован. Это на 20% больше объема на 2020 г., утвержденного Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству (СРНК), отметили во ВНИРО.

Расчеты по пикше, выполненные рабочей группой ИКЕС по арктическому рыболовству в 2020 г., показали рост запасов. Рекомендованная оценка ОДУ на будущий год составила 232,5 тыс. тонн – на 8,2% выше объема вылова на 2020 г., установленного СРНК.

В дальнейшем рекомендации утвердили на видеозаседании консультативного комитета (ACOM) 11 июня. Финальная точка была поставлена 16 июня, когда секретариат ИКЕС разослал официальные окончательные рекомендации: общий допустимый улов трески на 2021 г. составит 885,6 тыс. тонн, пикши – 232,5 тыс. тонн.

Таким образом на предстоящей юбилейной 50-й сессии СРНК сырьевая база трески и пикши в 2021 г. может быть увеличена на 165 тыс. тонн, подчеркнули в институте.

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