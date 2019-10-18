18 октября 2019 года

Россия и Норвегия поделили квоты

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству (СРНК) утвердила общие допустимые уловы и национальные квоты по основным промысловым видам Баренцева моря. По сравнению с прошлогодним значительно увеличился ОДУ пикши.

Очередная сессия СРНК завершилась в Петрозаводске. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Норвежскую – заместитель постоянного замминистра торговли, промышленности и рыболовства королевства Мортен Берг.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, ОДУ трески на 2020 г. стороны определили в 738 тыс. тонн – на 13 тыс. тонн выше уровня 2019 г. Из этого объема национальная квота Российской Федерации составляет 315,28 тыс. тонн.

Пикши разрешено поймать в общей сложности 215 тыс. тонн (+43 тыс. тонн). Национальная квота РФ – 92,16 тыс. тонн.

Синекорого палтуса страны смогут добыть 27 тыс. тонн (на уровне 2019 г.). Национальная квота нашей страны составляет 11,48 тыс. тонн.

ОДУ окуня-клювача составил 55,86 тыс. тонн (+2,1 тыс. тонн), в том числе российский лимит – 12,1 тыс. тонн.

Кроме того, Российская Федерация может вести добычу трески, пикши, синекорого палтуса и морского окуня в открытой части Норвежского моря (районе регулирования НЕАФК), в экономической зоне Норвегии и районе архипелага Шпицберген.

С учетом научных данных решено не открывать коммерческий промысел мойвы в 2020 г. В текущем году добыча мойвы также не осуществлялась.

Стороны согласовали объемы вылова других водных биоресурсов (морских окуней, сайды, зубатка и других), выделяемых России в экономической зоне Норвегии на специализированный промысел и прилов. Обсудили ограничения добычи ВБР для мониторинга запасов и решения управленческих задач в рамках программы совместных научных исследований живых морских ресурсов на 2020 г.

Кроме того, Россия и Норвегия подтвердили намерение сотрудничать в области изучения краба-стригуна опилио на своих континентальных шельфах.

Обмен интернет-отчетностью все ближе

В ходе заседания рабочей группы по контролю СРНК стороны договорились завершить тестирование электронной системы отчетности между Россией и Норвегией (ERS) в 2020 г., отметили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

«Рабочая группа обсудила текущую ситуацию по внедрению электронного обмена данными о промысловой деятельности рыболовных судов России и Норвегии. Мы договорились о том, что в 2020 году будем стремиться завершить тестирование электронного обмена данными о вылове между двумя странами. Для интенсификации этого процесса предварительно согласовали проведение рабочей группы по электронному обмену данными в феврале 2020 года в Центре мониторинга Норвегии», – прокомментировал начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Fishnews