22 июня 2020 года

Дагестанскую икру поймали в столице

В Москве силовики изъяли из незаконного оборота партию икры осетровых общим весом свыше 400 кг. В погранслужбе заявили о перекрытии межрегионального канала торговли браконьерскими деликатесами.

Икру без документов нашли в одном из частных домовладений, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничной службы ФСБ России. Операция проводилась в рамках уголовного дела, расследуемого дагестанским погрануправлением.

В Московско-Окском теруправлении Росрыболовства подтвердили, что изъятая продукция – икра осетровых видов рыб.

Предварительный ущерб от незаконной деятельности может превышать 150 млн рублей. Подозреваемые задержаны, идет следствие.

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