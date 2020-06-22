22 июня 2020 года

Рыбные запасы Сиваша оценят ученые

Специалисты ВНИРО провели исследования в заливе Сиваш. Результаты станут основой для обоснования отдельных рекомендованных объемов добычи пиленгаса и кефалей в российской части Восточного Сиваша.

Сиваш - мелководный залив Азовского моря, делящийся на две довольно изолированные друг от друга части: западную и восточную. В Западном Сиваше из-за очень высокой солености рыбы нет. А в Восточном Сиваше, соленость которого значительно ниже благодаря водообмену с морем через пролив Тонкий, исторически велся и ведется рыбный промысел.

Экспедиция сотрудников Керченского отдела Азово-Черноморского филиала ВНИРО проходила с 11 по 15 июня. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, участники рейса провели обловы икры и личинок пиленгаса ихтиопланктонной сетью, а также взяли пробы воды для определения солености.

После лабораторной обработки собранных материалов ученые оценят эффективность воспроизводства пиленгаса и других летненерестующих промысловых рыб, распределения полей солености в Восточном Сиваше.

Начальник Керченского отдела Сергей Высочин отметил: это первая экспедиция из запланированных в рамках программы исследований Сиваша в 2020 г. Он обратил внимание, что в работе по изучению экосистемы и возможностей промысла в заливе очень заинтересованы крымские рыбаки.

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