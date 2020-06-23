23 июня 2020 года

Промысел сардины начался ударно

К 21 июня рыбаки добыли более 14 тыс. тонн дальневосточной сардины – высокий результат для этого сезона, отмечают в ТИНРО. Ученые говорят о более массовых, чем в прошлом году, подходах иваси.

В Тихоокеанском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства сообщают о первых успехах рыбаков на пелагической путине. К 21 июня вылов уже превысил 14 тыс. тонн. В прошлом году такие массовые уловы были получены только в осенний период.

«Добычей сардины в Южно-Курильском районе в данный момент заняты уже 9 судов. На промысле находится одна плавбаза и суда, оснащенные кошельковым неводом. Средний улов на судосутки в последнюю неделю составляет 200-300 тонн», – рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Ученые отмечают в этом году более массовые подходы сардины, чем в 2019 г. Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» во время комплексных работ по лососям обнаружило многочисленные скопления иваси и скумбрии в Южно-Курильском районе.

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