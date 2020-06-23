23 июня 2020 года

Российский рынок манит морепродукты Ирана

Иран хочет увеличить список предприятий, имеющих право поставлять морепродукты в Россию. Об этом посол республики рассказал главе Россельхознадзора Сергею Данкверту.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 22 июня провел видеопереговоры с послом Ирана Каземом Джалали. Он рассказал о заинтересованности республики в расширении количества предприятий, имеющих права экспорта в Россию морепродуктов, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

Сергей Данкверт подчеркнул высокий уровень торгово-экономического сотрудничества и доверительность отношений между двумя странами. Напомним, в октябре вступило в силу Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Положения документа распространяются в том числе на рыбу и морепродукты.

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