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Производство рыбного филе на заводе в Иране

ЕАЭС и Ирану стало выгодней торговать друг с другом

Вступило в силу Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Положения документа распространяются в том числе на рыбу и морепродукты.

Зону свободной торговли с Ираном создают в два этапа. Первый – временное соглашение. За три года его действия стороны планируют договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ. Россия ратифицировала временное соглашение в конце ноября 2018 г.

28 августа этого года председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Мехди Санаи обменялись нотами о завершении необходимых процедур. 27 сентября документ вступил в силу.

«Соглашение предусматривает ограниченный товарный охват, однако включает практически все основные торгуемые виды продукции, на долю которых приходится 55% совокупного экспорта ЕАЭС (данные торговой статистики за 2016–2018 годы). Это сельскохозяйственные и промышленные группы товаров. Преференциальное импортное покрытие составляет 49% от общего объема поставок Ирана в ЕАЭС», - рассказали Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Соглашение позволяет экономить на уплате таможенных пошлин, отметили в ЕЭК. Также документ создает дополнительные стимулы для развития торговых взаимоотношений через обеспечение прозрачных и предсказуемых условий торговли, основанных на правилах ВТО. В частности, стороны соглашения должны обеспечить режим наибольшего благоприятствования и национальные режимы в отношении всех торгуемых между ЕАЭС и Ираном товаров. Все сборы, связанные с импортом, не могут превышать стоимость оказанных за таможенное оформление услуг. Кроме того, не должны применяться необоснованные нетарифные меры, ограничивающие торговлю, в отношении перечисленных в соглашении товаров.

Само соглашение, а также справочная информация о его основных положениях размещены на сайте ЕЭК.

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