23 июня 2020 года

КНР сняла обвинения с импортного лосося

Китай согласился с международными экспертами: импортные продукты, скорее всего, не связаны с новой вспышкой коронавируса в Пекине. Поэтому введения ограничений на ввоз продовольствия, в том числе лосося, не ожидается.

Исследователь китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Лучжао заявил на брифинге: нет доказательств того что инфекция проникла в организм заболевших через пищеварительную систему. Эта информация должна успокоить импортеров рыбы и морепродуктов – у них за первые четыре месяца продажи в Китае упали более чем на 30%, пишет Bloomberg.

Ранее под подозрением был импортный лосось, сообщает корреспондент Fishnews. Следы COVID-19 обнаружили на доске для разделки рыбы на рынке «Синьфади», ставшем эпицентром новой вспышки коронавируса в Пекине.

Bloomberg отмечает, что Китай пока ввозит не слишком значительные объемы лосося – около 5% от общемирового объема в прошлом году, но остается одним из самых быстрорастущих рынков. В 2019 г. четыре главных экспортера лосося – Чили, Норвегия, Австралия и Дания – продали в КНР красной рыбы на 686 млн долларов, приводит цифры издание.

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