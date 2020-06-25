25 июня 2020 года

Браконьеры не оставляют в покое осетровых Приамурья

Правоохранители Еврейской автономной области обнаружили в двух остановленных автомобилях 360 кг калуги без документов. Между тем в Хабаровске суд рассмотрит дело мужчины, попавшегося на перевозке 200 кг черной икры.

Калугу поймали на переезде

В ЕАО на территории железнодорожного переезда «Амурский» (Биробиджанский район) полицейские и пограничники остановили два автомобиля. В них стражи правопорядка нашли тушки осетровых, деликатес без документов перевозили два жителя Биробиджана.

Исследование показало, что изъятая рыба – «краснокнижная» калуга. В общей сложности в руки правоохранителей попали 360 кг ценного вида в 15 мешках и 6 контейнерах, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных»), расследование продолжается.

Икорный груз привел в суд

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела – мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов по предварительному сговору или организованной группой).

По информации Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, 18 ноября в Краснофлотском районе Хабаровска задержали грузовой автомобиль. Он перевозил свыше 200 кг икры осетровых в пол-литровых контейнерах.

Водитель дал признательные показания и рассказал, что по договоренности с соучастниками должен был перевезти икру из Хабаровска в Московскую область. Обвиняемый заключил досудебное соглашение с прокурором, активно сотрудничал со следствием, отметили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, расследование в отношении других участников группы продолжается.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews