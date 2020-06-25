Новости
Прибрежье Мурманской области

Арктическим инвесторам готовят преференции

Депутаты Госдумы единогласно поддержали во втором чтении пакет законопроектов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России.

Особая экономическая зона

Законопроекты подготовлены Минвостокразвития. 23 июня Госдума приняла их во втором чтении. Предусматривается, что вся российская Арктика станет специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, законопроекты расширят Арктическую зону России. Так, в нее дополнительно войдут территории Карелии – Костомукшский городской округ, Сегежский и Калевальский национальный муниципальные районы. Арктическими станут и городские округа Инта и Усинск, Усть-Цилемский муниципальный район Коми. От Красноярского края Арктическая зона прирастет поселками Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта. Также макрорегион дополнительно охватит Лешуконский и Пинежский муниципальные районы Архангельской области.

Условия для инвесторов

Требования для получения статуса резидента Арктической зоны – регистрация на территории Арктики, новый инвестпроект или запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 млн рублей, задолженность по налогам и сборам не должна превышать 25% балансовой стоимости активов.

Кроме того, компания не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации. Предполагается, что весь процесс получения статуса резидента будет проходить в электронном виде.

Ниже налоги

Предусматриваются налоговые льготы – нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (исключение – добыча полезных ископаемых). Вводятся также пониженные, вплоть до 0%, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество, землю, снижение ставок вплоть до 1% по упрощенной системе налогообложения. Предусмотрено также возмещение части расходов по уплате страховых взносов.

Законопроекты предполагают ставку НДС 0% для услуг ледокольной проводки, морской перевозки и перевалки экспортноориентированных грузов, обратили внимание в министерстве.

Меньше проверок

Для инвесторов в Арктической зоне планируется упростить целый ряд административных процедур. Так, плановые проверки смогут проводиться только в виде совместных, а внеплановые – только по согласованию с Минвостокразвития и не дольше 5 дней.

Корпорация развития Дальнего Востока будет наделена правом представлять и защищать интересы резидентов в суде в спорах с органами государственной и муниципальной власти.

Проще процедуры

Предусматривается возможность применения в Арктике таможенной процедуры свободной таможенной зоны на отдельных участках морских портов, аэропортов, на земельных участках резидентов. Приоритетные пункты пропуска через госграницу смогут работать круглосуточно, в них планируется создать «одно окно» и установить предельные сроки досмотра грузов. Кроме того, у резидентов будет возможность получать земельные участки без торгов.

Предполагается процедура одновременного проведения экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации инвесторов.

Интересы КМНС учтут

Документы устанавливают ряд мер по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В частности, будет создан Общественный совет Арктической зоны – он займется мониторингом взаимодействия между резидентами и КМНС, а также разработкой мероприятий по охране окружающей среды.

Планируется подготовить стандарт ответственности резидентов в отношении с КМНС. Правительство утвердит программу господдержки традиционной хозяйственной деятельности.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Заведующий профильным сектором лаборатории промысловой океанографии ТИНРО

Дмитрий АНТОНЕНКО

Куда уходит сайра

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Коронавирус бросил нам новые вызовы

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.