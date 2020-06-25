25 июня 2020 года

Арктическим инвесторам готовят преференции

Депутаты Госдумы единогласно поддержали во втором чтении пакет законопроектов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России.

Особая экономическая зона

Законопроекты подготовлены Минвостокразвития. 23 июня Госдума приняла их во втором чтении. Предусматривается, что вся российская Арктика станет специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, законопроекты расширят Арктическую зону России. Так, в нее дополнительно войдут территории Карелии – Костомукшский городской округ, Сегежский и Калевальский национальный муниципальные районы. Арктическими станут и городские округа Инта и Усинск, Усть-Цилемский муниципальный район Коми. От Красноярского края Арктическая зона прирастет поселками Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта. Также макрорегион дополнительно охватит Лешуконский и Пинежский муниципальные районы Архангельской области.

Условия для инвесторов

Требования для получения статуса резидента Арктической зоны – регистрация на территории Арктики, новый инвестпроект или запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 млн рублей, задолженность по налогам и сборам не должна превышать 25% балансовой стоимости активов.

Кроме того, компания не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации. Предполагается, что весь процесс получения статуса резидента будет проходить в электронном виде.

Ниже налоги

Предусматриваются налоговые льготы – нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (исключение – добыча полезных ископаемых). Вводятся также пониженные, вплоть до 0%, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество, землю, снижение ставок вплоть до 1% по упрощенной системе налогообложения. Предусмотрено также возмещение части расходов по уплате страховых взносов.

Законопроекты предполагают ставку НДС 0% для услуг ледокольной проводки, морской перевозки и перевалки экспортноориентированных грузов, обратили внимание в министерстве.

Меньше проверок

Для инвесторов в Арктической зоне планируется упростить целый ряд административных процедур. Так, плановые проверки смогут проводиться только в виде совместных, а внеплановые – только по согласованию с Минвостокразвития и не дольше 5 дней.

Корпорация развития Дальнего Востока будет наделена правом представлять и защищать интересы резидентов в суде в спорах с органами государственной и муниципальной власти.

Проще процедуры

Предусматривается возможность применения в Арктике таможенной процедуры свободной таможенной зоны на отдельных участках морских портов, аэропортов, на земельных участках резидентов. Приоритетные пункты пропуска через госграницу смогут работать круглосуточно, в них планируется создать «одно окно» и установить предельные сроки досмотра грузов. Кроме того, у резидентов будет возможность получать земельные участки без торгов.

Предполагается процедура одновременного проведения экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации инвесторов.

Интересы КМНС учтут

Документы устанавливают ряд мер по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В частности, будет создан Общественный совет Арктической зоны – он займется мониторингом взаимодействия между резидентами и КМНС, а также разработкой мероприятий по охране окружающей среды.

Планируется подготовить стандарт ответственности резидентов в отношении с КМНС. Правительство утвердит программу господдержки традиционной хозяйственной деятельности.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews