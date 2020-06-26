Новости
Особое место в развитии международной торговли отводится рыбе и морепродуктам. Фото пресс-службы ESG

Дмитрий Патрушев заявил о смене парадигмы в российском АПК

Российский агропром перешел с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную, отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В 2019 г. отрасль превысила показатель из федерального проекта.

Экспорт продукции АПК в 2019 г. составил 25,6 млрд долларов, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства. Отрасль перевыполнила план, установленный федеральным проектом по развитию поставок.

«Темп роста экспорта продукции АПК по итогам 2019 года достиг 118,4%, что выше планового значения на 7,3 процентного пункта», – заявил министр.

Дмитрий Патрушев отметил, что таким образом достигнута одна из целей госпрограммы по развитию сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

Напомним, что «Международная кооперация и экспорт» входит в число 12 национальных проектов. Предусматривается, что поставки продукции АПК достигнут 45 млрд долларов в год, такую планку предлагается взять в 2024 г. При этом особое место в развитии работы на международных рынках отводится рыбе и морепродуктам.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Заведующий профильным сектором лаборатории промысловой океанографии ТИНРО

Дмитрий АНТОНЕНКО

Куда уходит сайра

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Коронавирус бросил нам новые вызовы

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.