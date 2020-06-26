26 июня 2020 года

Дмитрий Патрушев заявил о смене парадигмы в российском АПК

Российский агропром перешел с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную, отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В 2019 г. отрасль превысила показатель из федерального проекта.

Экспорт продукции АПК в 2019 г. составил 25,6 млрд долларов, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства. Отрасль перевыполнила план, установленный федеральным проектом по развитию поставок.

«Темп роста экспорта продукции АПК по итогам 2019 года достиг 118,4%, что выше планового значения на 7,3 процентного пункта», – заявил министр.

Дмитрий Патрушев отметил, что таким образом достигнута одна из целей госпрограммы по развитию сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

Напомним, что «Международная кооперация и экспорт» входит в число 12 национальных проектов. Предусматривается, что поставки продукции АПК достигнут 45 млрд долларов в год, такую планку предлагается взять в 2024 г. При этом особое место в развитии работы на международных рынках отводится рыбе и морепродуктам.

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