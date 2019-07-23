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Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Фото пресс-службы Правительства РФ

Власти рассчитывают на роль инвестквот в развитии экспорта

На совещании по развитию экспорта сельхозпродукции, состоявшемся в Курской области, премьер Дмитрий Медведев назвал шаги, которые власти считают необходимыми для обеспечения поставок.

В начале совещания глава правительства заявил, что задачи продовольственной безопасности «в целом по стране решены». «Сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства. Наши сельхозпроизводители не только хотят, но и могут выходить на иностранные рынки, и это вполне объяснимо», - выразил уверенность премьер.

Экспорт сельхозпродукции в денежном выражении за 2018 г. составил около 26 млрд долларов. Это даже выше показателей, которые предусмотрены федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» (входит в нацпроект по международной кооперации и экспорту), обратил внимание Дмитрий Медведев.

Среди продуктов, по которым наблюдается рост поставок, премьер-министр назвал и рыбу, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2024 г. планируется достичь планки в 45 млрд долларов по поставкам продукции АПК, напомнил глава кабмина. На поддержку по этому направлению предполагается направить за шесть лет 407 млрд рублей федеральных средств.

Но также нужно проработать и дополнительные шаги, заявил глава правительства. Во-первых, пообещал он, будет оказываться господдержка инвестиционным проектам по глубокой переработке в России. Таким образом предполагается изменить структуру экспорта в пользу готовой продукции, а не сырья.

Работа в этом направлении по зерновым уже началась, надо ускорить ее в рыбной отрасли, задал ориентиры Дмитрий Медведев. Сейчас 90% улова просто замораживают перед тем, как отправить на экспорт, сказал премьер.

«Мы понимаем: чтобы стимулировать предпринимателей строить заводы по переработке рыбы, закладывать новые суда, нужно принимать определенные решения. Мы их приняли, изменили систему распределения квот на вылов. В результате рассчитываем увеличить долю рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью до 40%», - напомнил об инвестиционных квотах премьер.

Во-вторых, сказал глава правительства, нужно и дальше развивать логистическую инфраструктуру. По словам Дмитрия Медведева, продолжается строительство сети оптово-распределительных центров, необходимых экспортерам. «В прошлом году начали работать восемь таких центров. Еще 14 нужно ввести в эксплуатацию в течение четырех лет – до конца 2022 года», - сказал премьер.

В Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. Дмитрий Медведев поручил учесть потребности аграриев в транспортировке продукции.

В-третьих, премьер призвал активней вести работу по сертификации отечественной продукции, чтобы у стран-импортеров не было вопросов к подтверждению ее качества.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, говоря о перспективах поставок, также указал на потенциал рыбных товаров. По прогнозам Министерства сельского хозяйства, в 2024 г. зерновые останутся лидером российского экспорта с объемом более 11 млрд долларов. Второе место разделят масложировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности с показателем 8,6 млрд долларов каждая. Рыба и морепродукты займут третью позицию с общей суммой 8,5 млрд долларов, озвучил планы руководитель ведомства.

«Механизмы квот, о которых вы сказали, безусловно, будут способствовать развитию экспортного потенциала отрасли, - обратился Дмитрий Патрушев к премьеру. - Мы делаем на это большую ставку. Кроме того, планируем увеличить объемы глубокой переработки, выпуска конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, производства комбикормов, развития мари- и аквакультуры».

Fishnews

  • Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Фото пресс-службы Правительства РФ
  • Совещание по развитию экспорта сельхозпродукции прошло в Курской области. Фото пресс-службы Правительства РФ
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