29 июня 2020 года

Добытчикам лососям определили ограничения на 2020 год

Минсельхоз выпустил приказ о запретах на лососевую путину нынешнего года. В документ вошли только ограничения для промышленного рыболовства - пункт по традиционному рыболовству в итоговую версию не попал.

С 7 июля вступит в силу приказ Минсельхоза от 11 июня 2020 г. № 320, устанавливающий требования к орудиям лова на лососевую путину нынешнего года. Ограничения предусмотрены для трех регионов, сообщает корреспондент Fishnews.

Камчатка

В Камчатском заливе не допускается применение ставных неводов с длиной центрального троса от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону залива более 1 км.

Сахалин

В Восточно-Сахалинской подзоне (от мыса Терпения до мыса Крильон) нельзя использовать ставные невода с длиной центрального крыла, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1,5 км.

Хабаровский край

В Амурском заливе под запретом заездки с центральным крылом длиной более 1,5 км, а также использование заездков с более чем одной глаголью.

На реке Амур нельзя использовать плавные сети.

Когда приказ только готовился, в него также были включены ограничения для традиционного рыболовства - по использованию плавных сетей в бассейне Амура. Однако в итоговый документ они не вошли.

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