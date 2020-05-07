07 мая 2020 года

Ограничения на путину выставили для обсуждения

Минсельхоз разместил для обсуждения проект приказа о мерах регулирования на лососевую путину нынешнего года. Это ограничения по орудиям лова в Сахалинской области, на Камчатке на Амуре и в лимане.

Для добычи тихоокеанских лососей в режиме промышленного рыболовства предложены следующие запреты:

- Работа в Камчатском заливе с использованием ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону залива более 1 км;

- в Восточно-Сахалинской подзоне, на участке от мыса Терпения до мыса Крильон, с применением ставных неводов с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1,5 км;

- в Амурском лимане, в водах, прилегающих к Хабаровскому краю, «заездками» с длиной центрального крыла более 1,5 км, а также «заездками» более чем с одной глаголью;

- в Амуре плавными сетями.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проект включены и ограничения для традиционного рыболовства на 2020 г.:

- В случае добычи тихоокеанских лососей без рыболовного участка предлагается запретить на Амуре применение плавных сетей длиной более 50 м; в притоках Амура - длиной более 30 м;

- При добыче без участка предложено запретить на Амуре использование плавных сетей длиной более 100 м, в притоках - более 50 м.

Проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. В пояснительной записке сказано, что предложения подготовлены с учетом протокола заседания биологической секции ученого совета ВНИРО от 24 апреля.

Подготовку к лососевой путине представители власти, науки и бизнеса должны обсудить 14 мая на заседании ДВНПС. В связи с пандемией коронавируса научно-промысловый совет соберется с помощью видеоконференцсвязи.

Fishnews