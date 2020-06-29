29 июня 2020 года

Рыба остается драйвером для Дальнего Востока

Президент поручил правительству в течение трех месяцев утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Среди отраслей, за счет которых будет обеспечиваться ускорение роста экономики, – рыболовство и аквакультура.

Президент Владимир Путин подписал указ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», сообщает корреспондент Fishnews.

До 2024 г. правительство должно обеспечить превышение среднероссийских темпов роста показателей экономического развития. Так, объем накопленных инвестиций должен вырасти до 800 млрд рублей. Делают ставку власти и на механизмы территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток: в зоне действия этих преференциальных режимов должно быть создано не менее 200 предприятий. Предусматривается создание не менее 30 тыс. новых рабочих мест.

До 2035 г. правительство должно обеспечить превышение среднероссийских показателей экономического развития.

В течение трех месяцев правительству поручено утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.

Предполагается, что эта программа и обеспечит рост показателей. «До настоящего времени шла работа по расчетам, написанию и формированию текста документа. В ближайшие три месяца национальная программа будет утверждена правительством РФ», – сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Также кабмин должен предложить мероприятия по развитию региона для включения в национальные проекты (программы).

Указ предусматривает работу по четырем направлениям: ускорение экономического роста, развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, формирование комфортной среды для жизни, технологическое развитие.

В число отраслей, за счет которых должно обеспечиваться ускорение экономического роста, вошли рыболовство и аквакультура. Также среди рычагов для экономического роста – повышение конкурентоспособности ТОРов, создание и развитие магистральной и приграничной инфраструктуры.

Средства на реализацию нацпрограммы и мероприятий по развитию ДФО, предусмотренных нацпроектами, поручено закладывать в федеральном бюджете.

Правительство должно отчитываться президенту о реализации нацпрограммы и указа ежегодно, не позже 20 апреля.

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