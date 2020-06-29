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В экспедицию отправится научно-исследовательское судно «Академик Иоффе». Фото пресс-службы АтлантНИРО

Условия жизни балтийской рыбы проверят ученые

Специалисты АтлантНИРО проведут исследования в Балтийском море – проверят состояние среды обитания водных биоресурсов. Ученые изучат кормовую базу рыбы, а также степень загрязнения акваторий.

Сотрудники Атлантического филиала ВНИРО вместе с коллегами из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН отправятся в экспедицию в Балтийское море. Работы научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» планируется начать 29 июня и завершить 15 июля. Ранее такие комплексные рейсы двух институтов проводились в 2018 и 2019 гг.

Общая цель экспедиции – комплексное изучение природных комплексов Балтики и их изменений под влиянием затоков из Атлантического океана и антропогенного воздействия. Будут выполняться гидрофизические, геологические, акустические, гидробиологические, гидрохимические исследования.

Основной задачей сотрудников АтлантНИРО будет получение данных о состоянии среды обитания водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Ученые исследуют кормовую базу ВБР (фитопланктон, зоопланктон, зообентос), качественный и количественный состав ранних стадий развития рыб. Также участники экспедиции проверят уровень химического загрязнения и эвтрофирования вод – установят количество в них хлорофилла, биогенных элементов, растворенного кислорода, нефтепродуктов, тяжелых металлов.

Работы будут выполняться на комплексных станциях и полигонах. Особое внимание планируется уделить исследованиям в юго-восточной части Балтики в исключительной экономической зоне и территориальном море России (26 подрайон ИКЕС). Это позволит характеризовать многолетние и пространственные изменения показателей среды обитания водных биоресурсов.

Еще одна важная часть экспедиции съемки вдоль центрального разреза Балтийского моря от Финского залива до Гданьского бассейна (от 60°01' до 54°52' с.ш.) в ИЭЗ Финляндии, Швеции, Польши в 26, 28, 29, 32 подрайонах ИКЕС. Сейчас существует дефицит российских научных исследований в этих акваториях, отметили в филиале.

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