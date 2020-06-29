29 июня 2020 года

Пограничники сообщили о решении по «Крымскому»

Капитан судна «Крымский» признан виновным в нарушении регламентирующих рыболовство правил. Моряка оштрафовали на общую сумму около 1,7 млн рублей.

Информацию о судебных решениях в отношении капитана судна «Крымский» (порт приписки – Владивосток) распространило Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю.

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ, капитана рыболовного судна «Крымский», заявили Fishnews в пресс-службе управления. В качестве наказания определены штрафы в общем размере около 1,7 млн рублей.

«Экипаж судна осуществлял рыболовство с помощью придонных орудий лова, использование которых в данном районе запрещено. При этом было установлено, что промысел осуществлялся в течение пяти дней без разрешения», – заявил представитель погрануправления.

По данным ведомства, на момент проверки в крабовых ловушках было обнаружено более 11 тыс. особей краба-стригуна опилио общим весом свыше 13 тонн. Под контролем осмотровой группы весь улов был возвращен в море.

Постановления суда вступили в законную силу.

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