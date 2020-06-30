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Добыча нерки. Пока ее вылов на Дальнем Востоке России отстает от уровня прошлого года на 33%

О ходе «красной» путины рассказала наука

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии опубликовал статистику промысла тихоокеанских лососей: на 28 июня освоено около 6139 тонн. Две трети этого объема – примерно 4087 тонн – добыто в водах Камчатского края.

Около 60% уловов формировала нерка — ее на 28 июня добыли 3,7 тыс. тонн. Почти весь объем пришелся на Камчатский залив – 3,4 тыс. тонн. Это наихудший результат для последних пяти лет, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. По информации института, в реку Камчатка пропущено около 425 тыс. производителей нерки ранней формы – 75% от оптимума.

Развивается промысел озерновской нерки. На нерестилища уже пропущено около 51 тыс. производителей, вылов составил 96 тонн. Он почти вдвое ниже среднемноголетнего значения и превышает только показатели 2016 и 2018 гг., отмечают ученые.

В целом вылов нерки на Дальнем Востоке России отстает от уровня прошлого года на 33%.

Вторую позицию по объему добычи занимает горбуша — ее вылов вырос до 1,7 тыс. тонн. Основным районом промысла этого лосося на прошедшей неделе был Хабаровский край, в его водах освоили около 955 тонн. На втором месте Приморье — там поймали 455 тонн. Во ВНИРО обратили внимание, что это наилучшие уловы края в ряду четных лет в с 2004 г. Фаза массовой миграции горбуши в реки региона началась как минимум на две недели раньше среднемноголетних дат.

Общие уловы горбуши превышают показатели цикличного 2018 г. на 60%. Это обусловлено урожайными подходами в Амур и реки бассейна Японского моря.

Замыкает тройку лидеров кета, ее на 28 июня освоено 457 тонн. В основном эту рыбу добывают на Северных Курилах, где наловили 278 тонн. Отставание от показателей прошлого года составляет 16%.

Объем добычи чавычи достиг 226 тонн, а симы — 3,4 тонны. Их уловы существенно превышают уровни 2019 г. — на 30 и 55% соответственно.

В прикурильских водах продолжается учетная траловая съемка лососей с борта НИС «Профессор Кагановский». Основные скопления горбуши обнаружены в центральной и северо-восточной части акватории исследований. Всего учтено около 325 млн особей горбуши.

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