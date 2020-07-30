30 июля 2020 года

Росрыболовство обновило регламент для искусственного воспроизводства

Федеральное агентство по рыболовству выпустило новый административный регламент для заключения договоров на искусственное воспроизводство водных биоресурсов. Документ актуален в том числе для организаций, которые выпускают рыбу для компенсации ущерба природе.

Приказом Росрыболовства утвержден новый административный регламент, описывающий процесс заключения договоров на выполнение работ по искусственному воспроизводству ВБР. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Он вступит в силу с 9 августа. При этом действующий регламент, утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 9 июля 2015 г. № 290, будет признан утратившим силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Искусственное воспроизводство направлено на пополнение и сохранение рыбных запасов. В том числе такие работы могут проводиться, для того чтобы компенсировать ущерб, который хозяйственная деятельность наносит природным ресурсам.

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