03 августа 2020 года

Глава Камчатки призвал взвешенно подойти к вопросу квот

Изменение по инвестиционным квотам обсудили на совещании у вице-премьера – полпреда президента Юрия Трутнева. Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что увеличение доли допустимых уловов, которая отводится на этот вид квот, может негативно сказаться на предпринимательском климате.

Напомним, что идеи по перераспределению квот вошли в «прорабатываемые предложения по дополнительным мерам по ускорению экономического развития и повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики». Так предложено было увеличить предоставляемую на инвестиционные цели долю общего допустимого улова крабов с 50% до 100%. А также повысить объемы, которые отводятся на инвестиционные квоты вылова других видов водных биоресурсов, с 20% до 50%.

Предложения рассматривались на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

Глава региона Владимир Солодов отметил, что механизм инвестиционных квот уже показал свою эффективность (на Камчатке введены или строятся 8 заводов и 7 рыбопромысловых судов, в развитие отрасли рыбаками вложено 10 млрд рублей), и важно детально проработать новые предложения с участием представителей отрасли.

«Необходимо очень внимательно все взвесить. Увеличение инвестиционных квот может негативно сказаться на инвестиционном климате. Потому что рыбопромышленные предприятия уже заложили определенную рентабельность до 2033 года. Если сейчас уменьшить имеющуюся у них в наличии ресурсную базу, это может негативно сказать на их деятельности», – сказал глава Камчатского края.

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