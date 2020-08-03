03 августа 2020 года

Предприятиям, любителям и КМНС определили объемы на Амуре

В Хабаровском крае готовятся к осенней лососевой путине на Амуре и лимане. Региональная комиссия по анадромным установила объемы добычи по видам рыболовства – традиционному, промышленному и любительскому.

Всего прогноз по вылову осенней кеты в бассейне реки Амур и Амурском лимане в пределах Хабаровского края на 2020 г. составляет 13 739 тонн. Часть этого объема отведена для научных целей и аквакультуры. Для промышленного, традиционного рыболовства и организации любительского лова к освоению рекомендовано около 13 098 тонн.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб определила, в частности, принципы добычи лососей в режиме традиционного рыболовства. Объемы для граждан – представителей коренных малочисленных народов Севера решено устанавливать на основании лимитов, которые определены постановлением краевого правительства от 20 марта 2020 г. № 80, согласно поданным заявкам. В случае с общинами объемы также будут предоставляться на основании лимитов, согласно заявкам и с учетом количества лиц – членов объединения, сообщает корреспондент Fishnews.

На промышленное рыболовство отведено около 10 653 тонн осенней кеты, для организации любительского лова – 760 тонн, для традиционного рыболовства – 1685 тонн.

Напомним, что в этом году в бассейне Амура и лимане рыбаки вели промысел и летних лососей. Поймано 1,4 тыс. тонн горбуши.

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